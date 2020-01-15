MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHagi’nin takımı hazırlık maçında Young Boys’a yenildi: 1-0
GeriFutbol Hagi’nin takımı hazırlık maçında Young Boys’a yenildi: 1-0
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 15.01.2020 - 10:44,Son Güncelleme:/

Hagi’nin takımı hazırlık maçında Young Boys’a yenildi: 1-0

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hagi’nin takımı hazırlık maçında Young Boys’a yenildi: 1-0

Antalya’nın Serik ilçesinde ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Gheorghe Hagi’nin çalıştırdığı Romanya Liga 1 ekibi FC Viitorul Constanta, İsviçre Süper Ligi’nin lideri Young Boys’a hazırlık maçında 1-0 yenildi.

Romanya Liga 1’de mücadele eden FC Viitorul Constanta ile İsviçre Süper Ligi lideri ekibi Young Boys, Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel’in futbol sahasında hazırlık maçında karşılaştı. İlk yarıyı Young Boys 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca Young Boys takımı sahadan galip ayrıldı. Rumen ekibinin teknik patronu Gheorghe Hagi’nin maç boyunca oyuncularına sürekli uyarılarda bulunması dikkati çekti.

Gheorghe Hagi’nin takımının Belek’teki çalışmaları sürerken, Young Boys ise 10 günlük kampı tamamladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle