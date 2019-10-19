Hagi'den sonra dikkat çeken Andone istatistiği!
Florin Andone, Galatasaray'da dikkat çeken bir istatistiğe ulaştı.
Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atarak maçın yıldızı olan Florin Andone, ilginç bir istatistiğe de ulaşmış oldu.
Andone, Sivasspor ağlarına 2 gol atarak 18 sene sonra bir maçta 2 gol atan Romanyalı oldu.
Sarı kırmızılı ekipte bunu en son Gheorghe Hagi olmuştu. Hagi, 2001 yılında Galatasaray'ın Trabzonspor'u yendiği maçta 2 kez fileleri havalandırmıştı.
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