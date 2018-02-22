Hagi'den flaş itiraf: Bizi kandırdılar
Ülkemizde Galatasaray forması giyen ve UEFA Avrupa Kupası sevinci yaşayan Georghe Hagi, oğlu Ianis Hagi’nin eski takımı Fiorentina hakkında sert ifadeler kullandı.
İtalyan yetkililerin, Ianis’in ilerleyen yıllarda Totti ile kıyaslanacağını söylediğini belirten Hagi, “Fiorentina transfer sürecinde bizi kandırdı. Ancak onlar oğlumun gelişimine bile izin vermedi” dedi.
İtalyan yetkililerin, transfer sürecinde kendisine ve oğluna yalan söylediklerini dile getiren Rumen efsane, “Fiorentina bizi kandırdı. Oğlumun ilerleyen yıllarda Franscesco Totti ile kıyaslanacağını söylediler. Oynamadığı için mutsuz olduğunu söyleyince de onu cezalandırdılar. Sportif direktör Pantaleo Corvino orada ne isterse yapıyor. O General Çavuşesku’dan bile daha kötü bir diktatör” ifadelerini kullandı.
‘BALLON D’OR İÇİN YARIŞACAK’
Ianis bir gün Ballon d’Or ödülünü kazanacağını iddia eden Hagi, “Fiorentina, 100milyon Euro bütçesi olmasına rağmen şu anda 11. sırada. Ianis genç takımda harika işler yapmıştı ve herkes onun oynaması konusunda meraklıydı. Ama oğlumun gelişmesine bile izin vermediler. Fiorentina bir gün Ballon d’Or için yarışacak bir oyuncuyu kaybetti” dedi.
Hagi, devre arası transfer döneminde Fiorentina’da şans bulamayan Ianis’i 2 milyon Euro karşılığında kendi takımı Viitorul’a getirmişti.
FANATİK
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