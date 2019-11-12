Hagi'den Falcao açıklaması!
Galatasaray tarihinin unutulmaz oyuncularından Gheorghe Hagi, sarı kırmızılı ekibin yeni golcüsü Radamel Falcao'yu değerlendirdi.
Romanya 1. Lig ekiplerinden Viitorul'un sahibi ve teknik direktörü olan Gheorghe Hagi, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao hakkında konuştu.
Kolombiyalı golcünün kendisini kanıtlamış bir isim olduğunun altını çizen Gheorghe Hagi, başarılı futbolcu için 'fantastik' yakıştırması yaptı.
Gheorghe Hagi'nin Falcao sözleri şu şekilde;
Şunu biliyorum ki Galatasaray son dönemde iyi yabancı oyuncular getirdi. Çünkü maaşlar yüksek. Tabii ki de isim olan oyuncular getirebiliyor. Geçmişi çok iyi olan oyuncular getirebiliyor. Falcao, fantastik bir oyuncu, Avrupa’da kendisini ispatlamış bir oyuncu. Umarım Galatasaray için de çok iyi işler yapar. Türkiye’de ödenen maaşlarla kulüplerin büyük bir çoğunluğu çok iyi oyuncular getirebilir. Çünkü çok iyi ücretler ödeniyor.
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