Hagi yetiştirdi, Ajax kaptı!
Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin yetiştirdiği Razvan Marin, son dönemlerde büyük atılım yapan Hollanda devi Ajax'a transfer oldu.
Yaptığı gençleştirme devrimiyle Şampiyonlar Ligi finaline doğru emin adımlarla giden Ajax takımı, Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul Constanta takımından yetişen Razvan Marin'i transfer etti.
22 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki sezondan itibaren Ajax forması giyeceği duyuruldu.
Ajax'ın resmi sitesine oyuncu ile ilgili özel olarak bilgiler veren Hagi, eski öğrencisini öve öve bitiremedi.
Marin'i Barcelona efsanesi Xavi Hernandez'e benzeten Hagi, Rumen oyuncu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"8 numara pozisyonunda forma giyen çok yetenekli bir orta saha. İki ayağını da kullanır. Yaratıcı bir oyuncudur. Teknik kapasitesi yüksek ve çok kolay gol atabiliyor. Dört ya da beş sene önce, bizimle ilk maçına çıktığında söylemiştim. Barça'nın Xavi'sine çok benziyor."
Ajax, Belçika'nın Standard Liege takımından transfer ettiği genç futbolcu için 12,5 milyon Euro bonservis ödedi.
Gheorghe Hagi over Razvan Marin...👀— AFC Ajax (@AFCAjax) 27 Nisan 2019
🗣 'Trots dat Marin hier gaat spelen'#MeetMarin
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