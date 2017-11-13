Hagi ve Popescu Karşıyaka'nın başına geçiyor

Ekonomik olarak tarihinin en zor günlerini yaşayan Karşıyaka’da 15 Kasım’da futbol şubesinin şirketleşmesi için yapılacak mali genel kurul öncesi sürpriz gelişmeler yaşandı.

Habertürk'ün haberine göre, yeşil-kırmızılı camianın kilitlendiği kritik kongre öncesinde futbol şubeye talip olduğu iddia edilen Rus şirketi, Futbol A.Ş’nin başına geçirmeyi planladıkları Rumen futbol adamları Gheorghe Hagi ile Gheorghe Popescu’yu İzmir’e incelemeler yapması için gönderdi. Türk futbolunu yakından tanıyan Hagi ile Popescu, dün sabah uçağıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na inerken, ikiliyi alandan Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ’un gönderdiği şahsi aracı aldı!

ALTUĞ’UN ARACI ALDI

Hagi ve Popescu, Başkan Mutlu Altuğ’un otomobiliyle saat 11.00’de Alsancak 1. Kordon’a gelirken, burada kendilerini karşılayanlarla birlikte binaya girdi. İkiliye tercümanları Olgun Caferoğlu da eşlik etti. Gün içerisinde görüşmeler yapıp, incelemelerde bulunan Hagi ile Popescu’nun Başkan Mutlu Altuğ ve kurmaylarıyla da bir araya geldiği bilgi alışverişinde bulunduğu öğrenildi. 15 Kasım’daki şirketleşme hamlesinin gerçekleşmesinin ardından Rus şirketi eğer futbol şubeyi devralırsa Hagi ve Popescu’nun futbolun yönetimini sağlayacağı ve Süper Lig hedefiyle çalışmalara başlayacağı gelen haberler arasında.

15 KASIM MİLAT OLACAK!

15 Kasım Çarşamba günü yapılacak mali genel kurulda futbol şubesinin şirketleşmesi üyelerin oylarına sunulacak. Yönetim, kulüp tüzüğünün 13. maddeesi gereği şirketleşme isteyecek. Onay verilirse kurulacak bir komite anonim şirket için çalışmaları başlatacak. Yeşil-kırmızılıların borcu mayıs ayındaki son kongrede 54 milyon 576 bin TL olarak açıklanmıştı.

MUTLU ALTUĞ İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ, dün gün içerisinde İzmir’e gelen ve aracıyla havalimanından özel olaraK aldırttığı Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu’yla görüşme yaptı. Altuğ’un kulübün son durumu hakkında bilgi verdiği ikiliyLe aynı zamanda yeşil-kırmızılı kulübün futbol şubesiyle ilgili projeleri de konuştuğu ve sonuçları genelkurulda anlatacağı öğrenildi.





RUS MİLYARDERİ PROKHOROV

Karşıyaka’ya talip olduğu konuşulan bir Rus şirketinin görevlendirdiği iddia edilen Hagi ve Popescu’nun Kordon’da girdiği binada bir Rus firmasının olması dikkat çekti. Şirketin sahibinin Rus milyarder Mikhail Prokhorov olduğu öğrenildi. Yaklaşık 9 milyar dolarlık serveti bulunan Rus milyarder Mikhail Prokhorov’un en büyük zevki ise spor yapmak. 2.03 boyundaki dev milyarder, NBA ekiplerinden Brooklyn Nets’in yüzde 80 hissesi için 200 milyon dolar civarı bir para ödemiş. Son günlerde Mikhail Prokhorov’un Brooklyn Nets’i 2 milyar dolara satacağı da konuşuluyor.