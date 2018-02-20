Hagi sürprizi! Sezon sonunda...
Rumen ekibi Viitorul Constanta'nın teknik patronu Gheorghe Hagi, sezon sonunda görevinden ayrılacak.
Viitorul Constanta Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, sezon sonunda görevini bırakacağını açıkladı. Rumen gazeteci Emanuel Roşu, efsane futbol adamının kendisine yönelik yapılan eleştirilerden çok sıkıldığını ve yeni bir maceraya yelken açmak istediğini belirtti.
Hagi'nin bir sonraki adresinin neresi olacağı henüz bilinmiyor. Ancak gelecek takımın neresi olursa olsun Rumen futbol efsanesi Hagi, kulübün akademisini yönetmeye devam edecek. (Fanatik)
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