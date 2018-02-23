Hagi için flaş iddia! Galatasaray...
Rumen medyası, ‘Kral İstanbul’dan ilginç bir teklif aldı’ şeklinde verdiği haberde Hagi’nin sezon sonunda oğlu Ianis ile birlikte Galatasaray’a geleceğini iddia etti.
Rumen Digisport, Galatasaray'la ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Site, sarı- kırmızılı kulübün efsane isimlerinden Hagi'nin sezon sonu Galatasaray'a döneceğini iddia etti.
'Kral İstanbul'dan teklif aldı' şeklinde verilen haberde, "Hagi 2004-05 ve 2010-11 sezonlarından sonra 3. kez G.Saray'ın başında olacak. Paket halinde yapılacak transferde yanında oğlu Ianis de olacak" denildi. 19 yaşındaki orta saha Ianis, Romanya takımlarından Viitorul'da oynuyor.
Bu sezon Viitorul ile 3 maça çıkan Ianis 2 gol sevinci yaşadı. Genç orta sahanın piyasa değeri 700 bin euro civarında.
POPESCU YARDIMCISI OLACAK
İddia bununla da sınırlı kalmadı. Hagi'nin paket transferinin içinde yine sarı- kırmızılıların yakıdan tanıdığı Gheorghe Popescu'nun da olduğu belirtildi. Popescu'nun Hagi'nin yardımcısı olacağı ileri sürüldü. (Fotomaç)
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