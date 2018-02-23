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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Fenerbahçe sürprizi... Galatasaray'ın ardından o geliyor!

Futbol
23.02.2018 - 08:09, Son Güncelleme:

Hagi için flaş iddia! Galatasaray...

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Rumen medyası, ‘Kral İstanbul’dan ilginç bir teklif aldı’ şeklinde verdiği haberde Hagi’nin sezon sonunda oğlu Ianis ile birlikte Galatasaray’a geleceğini iddia etti.

Rumen Digisport, Galatasaray'la ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Site, sarı- kırmızılı kulübün efsane isimlerinden Hagi'nin sezon sonu Galatasaray'a döneceğini iddia etti.

En Çok Oynanan Bahis
  • 102Galatasaray - Bursaspor
    3
    MS1
    1,20
    13546kez oynandı
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'Kral İstanbul'dan teklif aldı' şeklinde verilen haberde, "Hagi 2004-05 ve 2010-11 sezonlarından sonra 3. kez G.Saray'ın başında olacak. Paket halinde yapılacak transferde yanında oğlu Ianis de olacak" denildi. 19 yaşındaki orta saha Ianis, Romanya takımlarından Viitorul'da oynuyor.

Bu sezon Viitorul ile 3 maça çıkan Ianis 2 gol sevinci yaşadı. Genç orta sahanın piyasa değeri 700 bin euro civarında.

POPESCU YARDIMCISI OLACAK
İddia bununla da sınırlı kalmadı. Hagi'nin paket transferinin içinde yine sarı- kırmızılıların yakıdan tanıdığı Gheorghe Popescu'nun da olduğu belirtildi. Popescu'nun Hagi'nin yardımcısı olacağı ileri sürüldü. (Fotomaç)

Hagi için flaş iddia Galatasaray...

 

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