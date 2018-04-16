Haftaya kazançlı başlama fırsatı, işte günün iddaa kuponu!
Nesine.com'un iddaa yazarı Kerim Can Özdal, günün maçlarını inceledi, güvendiği karşılaşmaları sizler için seçip analiz etti ve tahminlerini paylaştı.
Osmanlıspor - Trabzonspor
- Evindeki son 11 lig maçının sadece 1'ini kaybeden Osmanlıspor'da eksik yok.
- Trabzonspor'da Okay Yokuşlu sarı kart cezalısı, Burak Yılmaz sakat, stoper Jan Durica'nın durumu maç saati netleşecek.
- Trabzonspor'un deplasmandaki 8 maçlık yenilmezlik serisi, Galatasaray deplasmanında sona ermişti.
Mainz - Freiburg
- Mainz'da defans oyuncularından Giulio Donati cezalı, Abdou Diallo ise sakat.
- Freiburg'da santrafor Florian Niederlechner ve ön libero Amir Abrashi sezonu kapatmıştı.
- Aralarındaki son 3 lig maçını ev sahipleri kazandı.
- Düşme hattını yakından ilgilendiren bu karşılaşma, saat 21:30'da CANLI yayınla Nesine.com'da olacak.
West Ham - Stoke City
- West Ham'da Andy Carroll, James Collins ve Manuel Lanzini kadroya dönebilir.
- Stoke City'de Maxim Choupo-Moting iyileşmedi, Charlie Adam'ın cezası sürüyor.
- Aralarındaki son 7 lig maçının 5'inde eşitlik bozulmadı.
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