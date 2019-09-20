Haftanın maçları nefes kesecek! Süper Lig'de Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHaftanın maçları nefes kesecek! Süper Lig'de Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir...
GeriFutbol Haftanın maçları nefes kesecek! Süper Lig'de Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
20.09.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Haftanın maçları nefes kesecek! Süper Lig'de Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haftanın maçları nefes kesecek! Süper Lig'de Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir...

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 5. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 4. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şu şekilde:

- Süper Lig

Bugün:
20.30 Göztepe-Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Yarın:
15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

22 Eylül Pazar:
14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)
16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

23 Eylül Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

- TFF 1. Lig

Bugün:
19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

Yarın:
14.00 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Osmanlıspor-Altıordu (Osmanlı)
16.30 Altay-Keçiörengücü (İzmir Atatürk)
19.00 Adana Demirspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

22 Eylül Pazar:
14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük (Giresun Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Akhisarspor-Hatayspor (Spor Toto Akhisar)

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:
15.30 Niğde Anadolu-Kastamonuspor 1966 (Niğde 5 Şubat)
15.30 Kırşehir Belediyespor-Birevim Elazığspor (Kırşehir Ahi)
16.00 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Tuzla Belediye)
16.00 Bandırmaspor-Bayburt İl Özel İdare (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Uşakspor-Ankara Demirspor (Uşak 1 Eylül)
16.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Vanspor (Bodrum İlçe)
16.00 Ergen Velimeşespor-Sivas Belediyespor (Ergene Velimeşe)
19.00 Kardemir Karabükspor-Eyüpspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.00 Kahramanmaraşspor-Etimesgut Belediyespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

Beyaz Grup

Yarın:
15.00 Gümüşhanespor-Pendikspor (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 Hekimoğlu Trabzon-Amed Sportif Faaliyetler (Vakfıkebir İlçe)
15.30 Zonguldak Kömürspor-İnegölspor (Karaelmas Kemal Köksal)
15.30 Hacettepe-Kırklarelispor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.30 1922 Konyaspor-Başkent Akademi (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
16.00 Sarıyer-Afjet Afyonspor (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Sancaktepe-Yeni Çorumspor (15 Temmuz)
18.00 Şanlıurfaspor-Manisa (Şanlıurfa GAP)
19.00 Yılport Samsunspor-Tarsus İdmanyurdu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

- TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:
15.00 Manisaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)
15.00 Anagold 24Erzincanspor-Ci Group Buca (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
15.00 Artvin Hopaspor-Tokatspor (Hopa İlçe)
15.00 Yomraspor-Yeni Orduspor (Yomra İlçe)
15.30 68 Aksaray Belediyespor-Silivrispor (Dağılgan)
15.30 Erzinspor-Düzcespor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)
16.00 Şile Yıldızspor-Çankaya (Şile)
16.00 Kızılcabölükspor-Sultanbeyli Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)
16.00 Çatalcaspor-Serik Belediyespor (Ziya Altınoğlu)

2. Grup

Yarın:
15.00 Ağrı 1970-Cizrespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
15.00 Elazığ Belediyespor-Fethiyespor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)
15.00 Fatsa Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Fatsa İlçe)
15.30 Kemerspor 2003-Ofspor (Kemer İlçe)
15.30 Erbaaspor-Karşıyaka (Erbaa İlçe)
16.00 1877 Alemdağspor-Kozanspor (Alemdağ)
16.00 Esenler Erokspor-Belediye Derincespor (Esenler)
19.00 Kocaelispor-Turgutluspor (Kocaeli)

3. Grup

Yarın:
15.00 Pazarspor-Halide Edip Adıvarspor (Pazar İlçe)
15.30 Osmaniyespor-Modafen (Osmaniye 7 Ocak)
15.30 Altındağ Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Çubuk İlçe)
16.00 Nazilli Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Nazilli İlçe)
16.00 Darıca Gençlerbirliği-Gölcükspor (Darıca İlçe)
16.00 Bayrampaşa-Medical Park Batman Petrolspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
16.00 Karacabey Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (M. Fehmi Gerçeker)
16.00 Somaspor-Muğlaspor (Soma Atatürk)
19.00 Diyarbekirspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Diyarbakır) 

Haftanın maçları nefes kesecek Süper Ligde Beşiktaşın konuğu Başakşehir...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Haftanın maçları nefes kesecek! Süper Lig'de Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir...
Fenerbahçe Vedat Muriqi'yi satarsa Rizespor...
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi büyük tehlike!
'Tazminat alan hain ilan ediliyor'