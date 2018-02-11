Haftanın maçında neler oluyor! "Aykut Kocaman öyle bir şey yaptı ki..."
Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar, Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi.
İşte Ahmet Ercanlar'ın haftanın maçında ilk 45 dakikayla ilgili görüşleri...
- Fenerbahçe ilk yarıda istediğini alan taraftı. Nasıl oynadılar?
- Aykut Kocaman dersine çok iyi çalışmış. Başakşehir oyunu Volkan Babacan’ın pasları ile başlatıyor. Kocaman bunu önlemek için presi rakip ceza alanının hemen önünde başlattı. Başakşehir taş gibi bir takım. Kendi sahasında 3 maçta rakiplerine 6 pozisyon vermezken bu maçta 45 dakikada bu kadar pozisyon gördü kalesinde.
- Nasıl bir mücadele seyrettik ilk 45 dakikada?
- Fenerbahçe sahanın tek hakimi. Tek düşmanı ise bireysel hatalar. Bu hatalardan uzak dururlarsa bu maçı kolaylıkla kazanabilir. Kesinlikle yüksek konsantrasyonla oynamalılar.
- Valbuena hamlesi olursa oyunda ne değişir? Başakşehir ne yapar?
- Kocaman maç böyle devam ederse sonlara doğru Valbuena’yı da oyuna alarak ikinci golü bulabilir. Kocaman’ın doğru futbolu her geçen hafta iyi futbola evriliyor. Herkes ne yaptığını çok iyi biliyor. Başakşehir ikinci yarıda biraz daha risk alacak ve golü düşünecek. Daha da açık verme ihtimalleri de çok yüksek.
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