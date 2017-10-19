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Haftanın futbolcusu adayı! Cenk Tosun...

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Monaco ağlarını iki kez havalandıran Beşiktaşlı Cenk Tosun, haftanın futbolcusu adayları arasında yer aldı.

A.A
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UEFA'nın internet sitesinde yer alan ankette, Beşiktaş'a Monaco deplasmanında galibiyeti getiren golleri atan 26 yaşındaki siyah-beyazlı oyuncu, haftanın futbolcusuna aday gösterilen 8 futbolcudan biri oldu.

Haftanın futbolcusu anketinde Barcelona formasıyla Avrupa kupalarında 100 gole ulaşan Lionel Messi'nin yanı sıra Manchester United'dan Marcus Rashford, Chelsea'den Eden Hazard, Paris Saint Germain'den Neymar, Liverpool'dan Mohamed Salah, Real Madrid'den Cristiano Ronaldo ile Spartak Moskova'dan Quincy Promes'in performansı oylamaya sunuldu.

Cenk TosunŞampiyonlar LigiGOL
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