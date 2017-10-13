Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na katılacak ülkelerden 23'ünün belli olduğu gruplardaki son hafta mücadeleleri sonrasında İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya gibi Avrupa'nın önde gelen ligleri yarın ve pazar günü zorlu maçlara sahne olacak.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile birlikte 19 puanla zirvede yer alan Manchester United, Alman teknik adam Jurgen Klopp'un göreve geldiği 2015 yılının ekim ayından bu yana transfere 200 milyon sterlin harcamasına karşın hedeflerinin uzağında kalan Liverpool ile yarın deplasmanda karşılaşacak.

İki takım arasında gol yollarında etkili olma ve savunma güvenliğinde ciddi farklılıklar göze çarpıyor. Geride kalan 7 haftada 13 gol atan Liverpool, kalesinde 12 gol gördü. Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun yönetimindeki Manchester ekibi ise 21 gol kaydettikleri 7 haftada rakiplerinin sadece 2 golüne engel olamadı.

Sezon başında 75 milyon sterlin bonservisle Manchester temsilcisine transfer olan Belçikalı yıldız Romelu Lukaku, Liverpool ağlarını sarsması halinde ligdeki ilk sekiz haftada sekiz gol atan ilk Manchester United futbolcusu olarak tarihe geçecek.

Manchester United'ın Liverpool'dan galibiyetle ayrılması ve puanını 22'ye yükseltmesi halinde ise Mourinho'nun ekibi, ilk sekiz haftasını 20 puanla bitirdikleri 1999-2000 ve 2011-2012'den bu yana en iyi sezon başlangıcına imza atacak.

Ligde bugüne kadar 50 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Manchester United 27, Liverpool ise 13 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Liverpool, Manchester ekibiyle çıktığı son altı maçta 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.



- Milan derbi ile çıkış arıyor

Çinli yatırımcıların satın almasının ardından transfere 200 milyon avronun üzerinde harcama yapmasına rağmen ligde zirve yarışına dahil olmayı henüz başaramayan Milan, derbi maçta pazar günü Inter'e misafir olacak.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 7 haftada yalnızca 4 galibiyet alabilan İtalyan temsilcisi, 12 puanla 7. sırada kaldı. Lazio'ya 4-1, Sampdoria'ya ve Roma'ya 2-0 kaybeden İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın yönetimindeki Milan, derbi maçı kazanarak Serie A'da çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Milan'ın son lig maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, derbi mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Bu sezon tek puan kaybını Bologna karşısında aldığı beraberlikle yaşayan ve 19 puanla üçüncü sırada yer alan Inter, 2002-2003'ten sonra en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi.

Serie A'da haftanın bir diğer önemli mücadelesinde, 7'de 7 yaparak ligin zirvesini kimseye bırakmayan Napoli, milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma ile yarın deplasmanda karşılaşacak.

Sezon başında oynanan İtalya Süper Kupa maçında son şampiyon Juventus'u 3-2 yenerek sezona giren Lazio, 8. hafta mücadelesinde Torino ekibine yarın konuk olacak.

İki takım da son beş maçta birer kez puan kaybı yaşarken, Lazio son iki lig maçında rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Bu sezon forma giydiği 7 maçta biri Milan karşısındaki "hat-trick" olmak üzere toplam 9 gol atan 27 yaşındaki İtalyan forvet Ciro Immobile'in Juventus deplasmanındaki performansı da futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

İki takım arasında geçen sezon oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 2-0 kazanmıştı.



- Leipzig, lidere konuk oluyor

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Leipzig, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 19 puanla liderlik koltuğunda oturan ve milli futbolcu Nuri Şahin'in de formasını giydiği Borussia Dortmund karşısında yarın puan mücadelesi verecek.

Aldığı farklı galibiyetlerle sezona çok iyi bir başlangıç yapan Borussia Dortmund, 21 gol attığı 7 haftada kalesinde sadece 2 gol gördü. 13 puanla 4. sırada yer alan Leipzig ise ligde Schalke 04'e 2-0, Augsburg'a 1-0 kaybederken, Borussia Mönchengladbach ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları iki maçta da galibiyet alamamaları iki takımın ortak özelliği olarak göze çarpıyor. Borussia Dortmund, "Devler Ligi"nde Real Madrid ve Tottenham'a 3-1'lik skorlarla mağlup oldu. Konuk ettiği Monaco ile 1-1 berabere kalan, Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 2-0 kaybeden Leipzig, grubunda son sırada bulunuyor.



- Kayıpsız Barcelona başkent deplasmanında

Son haftalarda bağımsızlık referandumu tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Katalan ekibi Barcelona, kayıpsız yoluna devam ettiği İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında başkent deplasmanında yarın Atletico Madrid'e konuk olacak.

Neymar'ın 222 milyon avro bonservisle Paris Saint-Germain'e transfer olmasının ardından gol yollarında sıkıntı yaşayıp yaşamayacağı merakla beklenen Katalan ekibinde, La Liga'da atılan 23 golün 11'i Arjantinli yıldız Messi'den geldi.

15 puanla dördüncü sırada yer alan ve Barcelona'nın ilk ciddi sınavını vereceği takım olarak görülen Madrid temsilcisinin ligdeki en golcü ismi ise şu ana kadar üç kez rakip fileleri havlandıran Yannick Carrasco oldu.

Barcelona karşısında son lig galibiyetini 2010 yılının şubat ayında alan Atletico Madrid, yaklaşık bir ay önce açılan yeni stadı Wanda Metropolitano'daki maçlarında Malaga'yı 1-0, Sevilla'yı 2-0 yenerken, ilk yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea karşısında 2-1'lik skorla aldı.

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