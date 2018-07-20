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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
20.07.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Hacısalihoğlu'ndan Ünal Karaman paylaşımı 

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Hacısalihoğlu'ndan Ünal Karaman paylaşımı 

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman'ın gülen fotoğrafını paylayarak, "Dilerim o hep güler. Ve hep güldürür" notunu ekledi. Yapılan eleştirilere ise dikkat çeken yanıtlar verdi. 

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, kendisine ait sosyal medya hesabından Ünal Karaman paylaşımı yaptı.

Karaman'ın antrenmanlarda gülerken çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Dilerim o hep güler. Ve hep güldürür" yorumunu yaparken, gelen sorulara ve eleştirilere cevap verdi.

Taraftarlar, Ünal Karaman'a ve yönetime destek mesajları atarken, bazı taraftarlar ise eleştiride bulundu. Beklenen transferlerin bir an önce yapılıp, teknik direktör Ünal Karaman'ın elinin güçlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Hacısalihoğlu ise iyi bir kadronun olmasını çok arzu ettiğini belirterek, "3 değil 5 topçu alınsın hepsi de süper. Ama eski borçlar ödeyemediği için takım lisans çıkaramadığından sahaya çıkmasa yada yeni transferlerin tescili yapılamadığı için sahaya çıkmasa , daha mı iyi olacak sizce. Ya da bu transfer ihtiyacını yönetenler görmüyor mu veya akılları kesmiyor mu acaba, ne dersiniz" yanıtını verdi.

Taraftarların isteklerinde rahatsız olmadıklarını vurgulayan Hacısalihoğlu, "Taraftarlarımızın istekli ve arzulu olmaları bizi mutlu ediyor. Şevk veriyor. Yalnız bir şey unutuluyor. Bende bu kulüp kurulduğu günden bu yana en azından çok ilgili bir taraftarım. İyi bir kadro olsun 2-3-5-10 transfer yapılsın ben istemem mi"

"TRABZONSPOR'U SEVENLER GERÇEKLERİ BİLSİN İSTİYORUZ"

Trabzonspor Kulüp Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, bordo-mavili kulübü sevenlerin gerçekleri bilmesi istediklerini belirterek, "Söylediklerimi kimseyi tenkit etmek için değil. Trabzonspor'u sevenlerinin gerçekleri bilmesi için söylüyorum. Geçmiş iki başkan her icraatta, her yapılana doğru yanlış bakmadan bir muhalefet anlayışıyla tenkit de bulunurken, transferin gecikmesine ve ödemelerin açıklanmasına bir şey demiyor. Neden ? çünkü biliyorlar ki, bunların sebebi onlar. Çünkü biliyorlar ki, bunları söylerlerse , ardından bu borçların oluşmasının sebepleri ve bu konularda bilerek ya da bilmeyerek yapılan yanlışlar açıklanır. Oyunculara, menajerlere, simsarlara verilen katmerli paralar, imaj paralı açıklanır" diye konuştu.

Hacısalihoğlu, bir taraftarın mevcut kadroya transfer yapamıyorsak, mevcut kadroda para eden oyunculardan bütçe kazanıp, en azından iki stopere çevirmeliyiz önerisine ise, "Bir alan bulursanız lütfen haber verin"yanıtını verdi.

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