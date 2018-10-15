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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
15.10.2018 - 11:30, Son Güncelleme:

Hacısalihoğlu: "Şampiyon olacağım demekle, şampiyon olunmaz"

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Hacısalihoğlu: "Şampiyon olacağım demekle, şampiyon olunmaz"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu: "Trabzonspor, her zaman zirve için oynayan bir kulüptür" Ünal hocaya güveniyoruz. Sadece biz değil, camianın her kesiminin ona destek vermesi gerekiyor"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, "Trabzonspor, her zaman zirve için oynayan bir kulüptür. Zirvedeki yeri ne olur? Bu, o dönemki kadrosuna, şansına, rakiplerinin imkanına, bugün için de en önemlisi, ekonomisine bağlıdır." dedi.

Ligin ilk 8 haftasında 13 puan toplayarak 5. sırada yer alan bordo-mavililerde kulüp asbaşkanı Hacısalihoğlu, AA muhabirine, söz konusu dönemi ve camiadaki şampiyonluk söylemlerini değerlendirdi.

Hacısalihoğlu, sezon başında takıma yeni oyuncuların katıldığını, sakatlıklar ve eksikler olduğunu, bunun yanında ödemelerde sıkıntılar yaşandığını dile getirerek, "İlk 8 haftaya bakıldığında, ne çok iyi, ne de çok kötüydü diyebilirim.

Daha iyi olabilirdi. Galatasaray'ı o futbolla, skorla yendiğiniz zaman, ister istemez, Aytemiz Alanyaspor'u da keşke yenseydik, MKE Ankaragücü'nden son dakikada gol yemeseydik, Göztepe maçını kazansaydık diyebiliyorsunuz. Bunlar düşündüğümüz gibi gerçekleşse, liderdik." diye konuştu.

"Şampiyon olacağım demekle, şampiyon olunmaz"

Özellikle art arda alınan Kasımpaşa ve Akhisarspor galibiyetlerinin ardından camiada şampiyonluk söylemlerinin artmasına ilişkin Hacısalihoğlu, "Şampiyon olacağım demekle, şampiyon olunmaz.

Hedef belirleme amaçlı söylem olarak bakıldığında, doğru. Faydaları vardır. Öbür türlü şartlanmışlık ve büyük umutların, büyük hayal kırıklıklar yarattığı gerçeği de var.

Trabzonspor, her zaman zirve için oynayan bir kulüptür. Zirvedeki yeri ne olur? Bu, o dönemki kadrosuna, şansına, rakiplerinin imkanına, bugün için de en önemlisi, ekonomisine bağlıdır." ifadelerini kullandı.
Hacısalihoğlu, mali durumu kötü bir kulübün başarı sağlamasının mümkün olmadığına vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Örneğin, Afrika ülkesinden gelen bir oyuncunun ödemesini yapmıyor, sürekli aksatıyorsanız, istisna futbolcular dışında ondan başarı, mücadele beklememiz hayal olur. Önce ekonomi, sonra iyi bir ekip anlayışı, taraftar, basın ve en önemlisi yönetimin desteği gerekir.

Bunları sağladığımız zaman, Trabzonspor bu yıl, gelecek yıl, ondan sonraki yıl şampiyonluk veya şampiyonluklar kazanabilir. Ancak buna şartlanılırsa, altında eziliriz ve Trabzonspor'a zarar veririz."

"Ünal hocaya destek verilmesi gerekiyor"

Bordo-mavili yönetici, sezon başında boş mukaveleye imza atarak Trabzonspor'un teknik direktörlüğünü üstlenen Üral Karaman'a destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Trabzonspor'un Karaman yönetiminde son 5 yılın en iyi sezon başlangıcına imza attığını vurgulayan Hacısalihoğlu, şöyle konuştu:

"Ünal hoca ile sözleşme yapılırken, 'Siz kaç lira isterseniz onu yazın.' dedi. Aldığı paranın miktarı değil, hissettiği duygu önemli. Futbolculuğunda da öyleydi.

Trabzonspor'un, kulüp şartlarına ve ekonomisine uygun oyuncular, hocalar bulması lazım. Son dönemlerde çalıştığımız hocalar var. Ücretlerini saymıyoruz, aldıkları tazminatlar bile 10 senelik teknik adam ücretini karşılardı.

Ama bizden ayrılan Trabzonlu hocalara, o duyguyu yaşayanlara tazminat ödemedik. Hatta alacaklarını bırakanlar oldu. Gönderdiğimiz oyuncuların hepsine bir şeyler ödedik, hala da ödüyoruz. 

Üstelik ödemediğimiz zaman lisans çıkartamıyoruz, tescil ettiremiyoruz. O zaman bunlardan ders almamız lazım. Ünal hocaya güveniyoruz. Sadece biz değil, camianın her kesiminin ona destek vermesi gerekiyor."

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