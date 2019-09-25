Hacettepe Yukatel Denizlispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nın (ZTK) 3. tur maçında Hacettepe Spor Kulübü ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya gelecek. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Hacettepe Yukatel Denizlispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Hacettepe, sahasında Ege temsilcisi Denizlispor'u konuk edecek. Her iki ekibin de bir üst tur hedefiyle sahaya çıkacağı mücadeleye saatler kala, müsabakaya dair detaylar araştırılıyor. İşte, Hacettepe Yukatel Denizlispor maçına ilişkin ayrıntılar...
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı’nda 25 Eylül Çarşamba günü oynanacak karşılaşma saat 13:00’te başlayacak. Karşılaşma A Spor’dan canlı yayınlanacak. Müsabaka sonunda kazanan ekip bir üst tura yükselecek.
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