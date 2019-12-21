Haaland ManU'ya mı gidiyor? Babası açıkladı...

Genç futbolcu Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı ilk 4 maçta 7 gole ulaşan ilk oyuncu olmuştu. Haaland gösterdiği performansla Ocak ayı transfer dönemi için en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor.

SunSport'un haberine göre 'Kırmızı şeytanlar', bu transferi tamamlamak için 76 milyon pound civarında bir bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda.

Golcü oyuncunun Norveç'te bulunan Sola Havaalanı'nda görülmesi taraftarlarda büyük heyecan yarattı.

Ancak Erling'in babası ve eski Manchester City'li Alf-Inge Haaland, sosyal medya hesabından United söylentilerini gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Alf-Inge Haaland, oğlunun United için yola çıktığını yazan Norveçli gazeteci Stig Nilssen'e cevap olarak, "Haydi Stig, bir tahminde daha bulun" yazarak oğlunun elinde biletiyle havaalanında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Molde'de Solskjaer ile çalışan Haaland'ın eski hocasının çalıştırdığı Kırmızı Şeytanlar'a katılmak istediğini söylediği iddia ediliyor.

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