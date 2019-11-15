Gylfi Sigurdsson: ''Bu Türkiye bir başka...''
İzlanda Milli Takımı'nın kaptanı Gylfi Sigurdsson, Türkiye hakkında konuştu.
Spor Arena Dış Haber | İzlanda'nın en önemli yıldızı olarak gösterilen takım kaptanı Gylfi Sigurdsson, Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Euro 2020'ye katılma hakkını kaybeden İzlanda'nın yıldız ismi, Türkiye'yi öven açıklamalarda bulunurken şu sözleri kullandı;
''DAHA KARAKTERLİ BİR TAKIM...''
''Son birkaç yıldır Türkiye ile çok kez karşılaştık. Bu Türkiye takımının diğerlerine göre daha karakterli olduğunu söyleyebiliriz. Geçmiş yıllara göre daha kararlı bir Türkiye var. Bu sene biz başaramadık. Artık önümüze bakacağız.''
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