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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
28.12.2018 - 16:26, Son Güncelleme:

Gyan: 'Hakkımda çıkan haberler asılsızdır'

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Gyan: 'Hakkımda çıkan haberler asılsızdır'

Kayserispor'un Ganalı Yıldızı Asamoah Gyan, menajeri Gökhan Altıntaş vasıtası ile bir açıklama yaparak, son günlerde bazı yayın organlarında kendisi hakkında çıkan haberlere cevap verdi.

Asamoah Gyan'ın menajeri Gökhan Altıntaş'ın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Kamuoyuna önemle duyurulur;

Oyuncumuz Asamoah Gyan ile alakalı bir kaç gündür gerek ulusal, gerekse de dünya basınında çıkan bir takım haberler sebebiyle açıklama yapmak gereği hasıl olmuştur. Bu vesile ile oyuncumuz Asamoah Gyan ile yaptığım görüşme neticesinde benimle paylaştıkları şu şekildedir:

“Afrika'daki popülaritem ve mal varlığım sebebiyle bazı kötü niyetli insanlar benim üzerimden prim yapmaya çalışmaktadır. Ailevi durumlarımın anlatılanla hiçbir alakası yoktur. Her ailede olabileceği gibi bir takım sorunlar olabilir ancak çıkan haberlerin bununla bir ilgisi yoktur. Bu tarz haberleri kimlerin yaptırdığı konusunda da fikir sahibi olmama rağmen şu anda isimlerini açıklamak istemiyorum ancak zamanı geldiğinde kamuoyu ile bu şahısları da paylaşacağım. Şu an yanımda 300'den fazla insan çalışıyor ve hepsinin hakkını fazlasıyla veriyorum. Diğer yardım ve benzeri durumlarım tanrı ile benim aramda gizli kalacaktır. Şu anda Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın gelmesi ile yeni bir başlangıç yaptım ve ikinci yarının gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Tek düşündüğüm futbol ve Kayserispor. Hazırlıklarıma aralıksız devam ederken, bu tarz haberlere, ben ve menajerim haricinde hiçbir açıklamaya itibar etmemenizi istiyorum”

Oyuncumuz Asamoah Gyan'ın da belirttiği üzere, şahsım ve oyuncumuzun haricinde hiçbir habere itibar etmemenizi rica eder, saygılar sunarım.

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