Rus elçiden olay G.Saray paylaşımı!
Rusya'da yapılacak Dünya Kupası Elçisi olan Victoria Lopyreva, Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maç sonrası Twitter hesabından mesaj yolladı.
Dünya Kupası Elçisi Victoria Lopyreva, Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçın ardından olay bir paylaşım yaptı...
Galatasaray tribünlerinin de yakından tanıdığı Victoria Lopyreva, Trabzonspor maçının ardından çok konuşulacak mesajlara imza attı.
Güzel model Twitter hesabından, " 21 e 7 kaldı! Haydi Aslanlar! " mesajını paylaştı. (Fanatik)
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