Güven Yalçın'ın ilginç görüntüsü: 'İnanmıyorsanız bakın, işte sakatlandım'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGüven Yalçın'ın ilginç görüntüsü: 'İnanmıyorsanız bakın, işte sakatlandım'
GeriFutbol Güven Yalçın'ın ilginç görüntüsü: 'İnanmıyorsanız bakın, işte sakatlandım'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
04.10.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Güven Yalçın'ın ilginç görüntüsü: 'İnanmıyorsanız bakın, işte sakatlandım'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven Yalçın'ın ilginç görüntüsü: 'İnanmıyorsanız bakın, işte sakatlandım'

Beşiktaş'ın forveti Güven Yalçın, Wolverhampton maçının ilk yarısında sakatlık yaşarken ortaya ilgin görüntüler çıktı. Yalçın, 'İnanmıyorsanız bakın sakatlandım' çıkışına sıra dışı bir cevap da verdi.

İNANMIYORSANIZ BAKIN İŞTE SAKATLANDIM!

Maçın 17. dakikasında sakatlanan ve 'Beni çıkarın' işaretiyle 27'de oyundan alınan Güven Yalçın, saha kenarında ilginç görüntüler verdi. "Neyin var, devam etsene" sözlerine karşılık şortunu indiren genç oyuncunun, "İnanmıyorsanız bakın, işte sakatlandım" karşılığını verdiği öğrenildi. Güven'in bu görüntüsü sosyal medyada da gecenin konusu oldu.

PAS ÇOK ŞUT YOK!

BU SEZON 6 Süper Lig maçında rakip fileleri sadece 8 kez havalandırabilen Beşiktaş, dün de gol bölgelerinde sorun yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, diğer karşılaşmalara oranla daha iyi oynasa da hücumda üretken değildi. 539 isabetli pasla sezonun en iyi ikinci performansını sergileyen Kartal'ın ilk ve tek isabetli şutu ise 47. dakikada Caner'le ceza sahasının dışından geldi. Ancak yıldız futbolcunun vuruşu, Wolves kalecisi için kolay bir top oldu.

TARAFTARLARDAN TEPKİ VE DESTEK

ÜST üste gelen kötü sonuçların ardından Beşiktaş taraftarı, Wolverhampton maçına ilgi göstermedi... Destek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın çağrısına rağmen tribünlerin yarısına yakını boş kaldı. Taraftarlar, Başkan Fikret Orman ve Burak Yılmaz aleyhine tezahürat yaparken ilk yarının bitiminde takımı tribüne çağırdı. Futbolcular alkışlarla karşılık verdi. Ancak Lens, oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı tarafından ıslıklandı.

Güven Yalçının ilginç görüntüsü: İnanmıyorsanız bakın, işte sakatlandım

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Fransa'dan Galatasaray'ı kızdıracak sözler!
Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan: 'Transfer yasağı sürpriz oldu'
Emery, Mesut Özil'i defterden sildi
Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor! iddaa'da öne çıkan bahis...