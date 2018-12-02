Güven Yalçın kimdir? Kaç yaşındadır?
Güven Yalçın kimdir sorusunun yanıtı birçok sporsever tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Beşiktaş'ın genç oyuncusu Güven Yalçın'ın özel hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Güven Yalçın kimdir? Kaç yaşındadır?
18 Oca 1999 tarihinde Almanya'nın Düsseldorf şehrinde dünyaya gelen Güven Yalçın, futbola Bundesliga'nın önemli kulüplerinden Bayer Leverkusen'de başladı. Leverkusen U17 ve U19 takımlarında forma giyen genç yetenek, 1.84 boyunda ve santrfor olarak görev alıyor.
Bayer Leverkusen alt yapısında yetişen ve aynı zamanda 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da görev yapan hücum oyuncusu Güven Yalçın, geçtiğimiz haziran ayında Beşiktaş'a dört yıllık imza attı.
Genç yetenek, 23 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan'a karşı ilk resmi maçına çıktı. Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 88. dakikasında Beşiktaş'ın tek golünü kaydeden Tolgay Arslan'ın yerine oyuna dahil olan Güven Yalçın, siyah-beyazlı formayı ilk kez bir resmi maçta giymiş oldu.
Güven Yalçın, Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de ilk golünü ise Lig’in 12. Haftasında Sivasspor’a karşı kaydetti.
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