Güven Yalçın kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Beşiktaş'ın sezon başında Bayer Leverkusen'den transfer ettiği Güven Yalçın, Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'a attığı golün ardından futbolseverlerin ilgisini çekti. Oynadığı kaliteli futbol ve fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Güven Yalçın'ın kaç yaşında olduğunu ve kariyerini merak eden vatandaşlar, konuya dair internette araştırma yapıyor. Peki, Güven Yalçın kimdir? İşte, Beşiktaş'ın genç yıldızı Güven Yalçın hakkında merak edilenler...
18 Oca 1999 tarihinde Almanya'nın Düsseldorf şehrinde dünyaya gelen Güven Yalçın, futbola Bundesliga'nın önemli kulüplerinden Bayer Leverkusen'de başladı. Leverkusen U17 ve U19 takımlarında forma giyen genç yetenek, 1.84 boyunda ve santrfor olarak görev alıyor.
Bayer Leverkusen alt yapısında yetişen ve aynı zamanda 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da görev yapan hücum oyuncusu Güven Yalçın, geçtiğimiz haziran ayında Beşiktaş'a dört yıllık imza attı.
Genç yetenek, 23 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan'a karşı ilk resmi maçına çıktı. Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 88. dakikasında Beşiktaş'ın tek golünü kaydeden Tolgay Arslan'ın yerine oyuna dahil olan Güven Yalçın, siyah-beyazlı formayı ilk kez bir resmi maçta giymiş oldu.
Güven Yalçın, Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de ilk golünü ise Lig’in 12. Haftasında Sivasspor’a karşı kaydetti.
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