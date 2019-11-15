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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA | Tolga YANIK - Mehmet IŞIK
15.11.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

Güven Öten: Aykut Kocaman ile yola devam edeceğiz

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Güven Öten: Aykut Kocaman ile yola devam edeceğiz

İttifak Holding Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, Aykut Kocaman ile yola devam edeceklerini söyledi. Öten, "Biz bir kere Aykut hocamıza her yönüyle, her açıdan güvenerek anahtarı teslim etmiş olarak bu lige devam ediyoruz. Bunda en ufak bir endişemiz, en ufak bir sorgulamamız, en ufak bir soru işaretimiz yok" dedi.

Süper Lig’in 12’nci haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Basın Sözcüsü Güven Öten, Aykut Kocaman’a takımın anahtarını teslim ettiklerini söyledi.

Öten, "Biraz önce içeride hocamızla güzel bir sohbet gerçekleştirildi. Merak edilenleri hocamız kendi açısından açıkladı. Biz şunu söylemek istiyoruz: Geçmişte de yönetimlerde de uzun süre görev aldık. Her takımda belli dönemlerde gerçekten iniş çıkışlar olabiliyor. Bunu hocamız da ifade etti. Biz bir kere Aykut hocamıza her yönüyle, her açıdan güvenerek anahtarı teslim etmiş olarak bu lige devam ediyoruz. Bunda en ufak bir endişemiz, en ufak bir sorgulamamız, en ufak bir soru işaretimiz yok. Geçmiş dönemlerde de hocamız Konyaspor’dayken yine böyle şeyler olmuştu. Bunda amaç şu: Biz yönetim olarak, teknik ekip olarak, futbolcular olarak, başta taraftar ve basın olarak tek yürek olursak, başka bir Konyaspor olarak biz bu dönemleri çok rahatlıkla aşacağız. Buna inancımız var. Ama bu beşli bacağın bir tanesinde eksiklik olup, bir tanesinde sıkıntı olduğu zaman bunlar sekteye uğruyor" dedi.

"ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ OLUŞTU"

Üst üste alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle bir özgven eksikliği oluştuğunu belirten Güven Öten, "İnanın bizim inancımızda hiçbir eksiklik yok. Oyunularımız da bu şekilde. Tabii üst üste gelen aksikliklerle bağdaşlaştırıldı. Bir özgüven eksikliği oluştu. Biz bunu yıkıp, yeneceğiz. Biz Konyaspor’uz. Biz kendimize güvendiğimz zaman herkes bizden çekinir. Önce biz kendimize güvenip, birlik olacağız. Bundan sonra alacağımız bir galibiyetle bunun arkasının da geleceğine inanıyoruz. Herkes kendisine göre farklı yorumlar yapabilir. Şu anda biz Türkiye’nin en saygıdeğer, en kendini ispat etmiş hocasıyla burada yola çıktık ve devam ediyoruz. Umudumuzda, ümidimizde en ufak bir kırılma yok. El birliği ile taraftarımız da bize inansın, biz bu dönemi çok rahatlıkla aşacağız. Hocamıza inanıyoruz, güveniyoruz. Bu devrede alabileceğimiz en iyi puanı alıp, ikinci yarı daha güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz, Biz yönetim olarak bir bütünüz. Taraftarın beklentilerini karşılayamamak bizi de üzüyor. Ama biz çok iyi olacağı inancındayız. Sonuçta hayır olacaktır" diye konuştu.

Güven Öten: Aykut Kocaman ile yola devam edeceğiz

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