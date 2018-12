Guti ve Bülent Korkmaz şov yaptı

Baklavasına oynanan maçta, efsane futbol adamı Hakan Ünsal ve medya mensuplarının yanı sıra Oğuzhan Uğur, Ali Yağcı, Alp Navruz, Berk Uçar, Turan Oğuzhan, Fırat Çetin, Şehinşah, Bedirhan Soral, Fırat Can Pırlant, İsmail Er, Yetkin Etkin ve Caner Yıldırım gibi ünlü oyuncu ve dijital dünyanın yıldızları yer aldı.



Yeni Copa 19+, futbolculara özgürlük sunuyor

Juventus’un yıldız 10 numarası Paulo Dybala ve Real Madrid’in orta sahadaki en önemli isimlerinden Toni Kroos’un tanıtım yüzleri olduğu Copa 19+, lansman maçındaki tüm isimlerden tam not aldı. Yeni Copa 19+’’ın üretim sürecinde ikonik Copa Mundial’in tasarım unsurları korunurken uygulanan inovatif geliştirmeler ile modern futbola uygun bir futbol ayakkabısı ortaya çıkarıldı. Profesyonel futbolculara, saha içinde yaptıkları her hareket için özgürlük tanıyan ve topu daha iyi şekilde hissetmelerini sağlayan Copa 19+, tasarım avantajları sayesinde yıldız futbolcuların yaratıcılıklarını da en üst seviyeye çıkarıyor.









Stadyum modasını sokaklara taşıyan görünüm

Adidas’ın futbol modasını stadyumlardan sokaklara taşıdığı “Stadium to Street” konsepti kapsamında ürettiği, Initiator Pack serisinde yer alan yeni Copa19+, halı saha ve sokak modelleri ile günlük kullanıma uygun seçenekler de sunuyor.

