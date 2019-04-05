Guti resmen açıkladı! Gelecek sezon Beşiktaş..

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGuti resmen açıkladı! Gelecek sezon Beşiktaş..
GeriFutbol Guti resmen açıkladı! Gelecek sezon Beşiktaş..
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER
05.04.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Guti resmen açıkladı! Gelecek sezon Beşiktaş..

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Guti resmen açıkladı! Gelecek sezon Beşiktaş..
Foto: Emre OKTAY

Beşiktaş'ın yardımcı teknik direktörü Guti Hernandez, gelecek sezon teknik direktör olmak istediğini ve siyah-beyazlılarda mutlu olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın teknik adam adayları arasında bulunan Guti, İspanyol gazetesi Marca'ya röportaj verdi. Asıl hedefinin Real Madrid'de teknik direktörlük görevine gelmek olduğunu dile getiren İspanyol çalıştırıcı, siyah-beyazlılarda iyi bir tecrübe kazandığını vurguladı.

Guti, "Beşiktaş benim için ek bir tecrübe. Kariyerimde bu adımı attığım için ve koçluk kariyerimi geliştirdiğim için mutluyum. Sezon kolay ve basit olmadı bizim için, istediğimiz gibi de gitmedi; ama burada mutluyum" diye konuştu. Guti'nin röportajı şöyle devam etti.

-Genç takımı çalıştırmak, Beşiktaş gibi elit bir takımını yarımcı hocalığını yapmaktan farklı mı?

"Evet. Genç takımdayken kazanmak hedefinizdir; ama daha çok oyuncuların gelişimine esas odaklısınızdır. Onları profesyoneller yapmaya çalışırsınız; ama a takımda zaten öyleler. Önemli bir kulüpten teklif geleceğini biliyordum. Real Madrid ve Beşiktaş arasında uçurum olsa da, Türkiye'de tüm kupalara talip bir kulüp. İşler iyi gitmeseydi olayların sarpa saracağının farkındaydım. Türkiye Ligi'nde mücadele vermek kolay değil. Tecrübem gayet iyi oldu ve Beşiktaş'ta mutluyum"

-İstanbul'da yaşam nasıl gidiyor?

Burada yaşamak gerçekten güzel. Sessiz bir bölgede yaşıyoruz. Okul hemen yan taraftar.Tesisler yakın ve şikayet edeceğim bir şey yok. Gelinmesi, görülnesi gereken her şeyin olduğu özel bir şehir burası.

-Takım kaybettiğinde neler oluyor?

Her konuda çok tutkulular; kazandıklarında da kaybettiklerinde de. Bernabeu'daki havaya benziyor.

-Oyuncuydun, şimdi yardımcı hocasın. Peki sonra...

Real Madrid'den ayrıldığımda söylemiştim. Gelişmem gerek ve hedefim önümüzdeki sezon teknik direktör olmak. Nerede olacağını bilmiyorum. Burada mutluyum ama gelecekte neler olacağını bilemeyiz.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Dorukhan Toközden transfer açıklaması
Dorukhan Toköz'den transfer açıklaması
Beşiktaşta Ahmet Nur Çebi adaylığını açıklıyor
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi adaylığını açıklıyor

 Beşiktaş Kulübü, ihtiyaç sahibi çocuklar için Karadeniz'e yardım tırı gönderdi...

Beşiktaş yardım tırı yola çıktıBeşiktaş Kulübü yöneticileri ve siyah-beyazlı taraftarların, Karadeniz bölgesindeki öğrenciler için organize ettikleri yardım tırı yola çıktı.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cedi 17 sayı attı ama Cleveland mağlup!

Süleyman Seba doğum gününde unutulmadı

Joel Obi, Sergen Yalçın'ı kızdırdı

Kampanyaya odaklanan Fenerbahçe'den bomba hamle...