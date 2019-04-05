Guti resmen açıkladı! Gelecek sezon Beşiktaş..
Beşiktaş'ın yardımcı teknik direktörü Guti Hernandez, gelecek sezon teknik direktör olmak istediğini ve siyah-beyazlılarda mutlu olduğunu söyledi.
Beşiktaş'ın teknik adam adayları arasında bulunan Guti, İspanyol gazetesi Marca'ya röportaj verdi. Asıl hedefinin Real Madrid'de teknik direktörlük görevine gelmek olduğunu dile getiren İspanyol çalıştırıcı, siyah-beyazlılarda iyi bir tecrübe kazandığını vurguladı.
Guti, "Beşiktaş benim için ek bir tecrübe. Kariyerimde bu adımı attığım için ve koçluk kariyerimi geliştirdiğim için mutluyum. Sezon kolay ve basit olmadı bizim için, istediğimiz gibi de gitmedi; ama burada mutluyum" diye konuştu. Guti'nin röportajı şöyle devam etti.
-Genç takımı çalıştırmak, Beşiktaş gibi elit bir takımını yarımcı hocalığını yapmaktan farklı mı?
"Evet. Genç takımdayken kazanmak hedefinizdir; ama daha çok oyuncuların gelişimine esas odaklısınızdır. Onları profesyoneller yapmaya çalışırsınız; ama a takımda zaten öyleler. Önemli bir kulüpten teklif geleceğini biliyordum. Real Madrid ve Beşiktaş arasında uçurum olsa da, Türkiye'de tüm kupalara talip bir kulüp. İşler iyi gitmeseydi olayların sarpa saracağının farkındaydım. Türkiye Ligi'nde mücadele vermek kolay değil. Tecrübem gayet iyi oldu ve Beşiktaş'ta mutluyum"
-İstanbul'da yaşam nasıl gidiyor?
Burada yaşamak gerçekten güzel. Sessiz bir bölgede yaşıyoruz. Okul hemen yan taraftar.Tesisler yakın ve şikayet edeceğim bir şey yok. Gelinmesi, görülnesi gereken her şeyin olduğu özel bir şehir burası.
-Takım kaybettiğinde neler oluyor?
Her konuda çok tutkulular; kazandıklarında da kaybettiklerinde de. Bernabeu'daki havaya benziyor.
-Oyuncuydun, şimdi yardımcı hocasın. Peki sonra...
Real Madrid'den ayrıldığımda söylemiştim. Gelişmem gerek ve hedefim önümüzdeki sezon teknik direktör olmak. Nerede olacağını bilmiyorum. Burada mutluyum ama gelecekte neler olacağını bilemeyiz.
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