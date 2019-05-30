Guti Hernandez Beşiktaş'tan ayrıldı
Beşiktaş'ta Guti Hernandez dönemi sona erdi. İlhan Mansız'ın veda mesajına cevap veren İspanyol futbol adamı, ayrılığı doğruladı.
İlhan Mansız, "En az futbolculuğun adar başarılı bir teknik adam olacağından şüphem yok. Yolun açık olsun" dedi.
Guti Hernandez ise Twitter'da bu mesaja cevaben," Teşekkür ederim arkadaşım. Seninle çalışmak büyük zevkti. Umarım gelecekte de beraber çalışırız" ifadelerini kullandı.
Guti'nin adı bir dönem Beşiktaş hocalığı ile anılsa da Beşiktaş, Abdullah Avcı'da karar kıldı.
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Guti futbolculuk kariyerinde 16 sezon Real Madrid forması giymişti...
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