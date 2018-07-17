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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.07.2018 - 09:18, Son Güncelleme:

Guti geldi, Negredo hayata döndü!

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Guti geldi, Negredo hayata döndü!

Beşiktaş'ta istenmeyen adam hâline dönüşen Negredo, vatandaşı Guti'nin gelmesiyle birlikte hayata döndü.

Şenol Güneş'in Slovakya kampından önce neredeyse tesislerden kapı dışarı ettiği İspanyol golcüye Fikret Orman'ın ardından Guti de sahip çıktı.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in "Kampa gelmesine gerek yok" diyerek Slovakya'ya götürmediği İspanyol yıldız, Başkan Fikret Orman'm, "Avusturya'daki kampa katılacak" açıklamasının ardından ikinci etap çalışmalarına gelmişti.

İlk üç gün boyunca neredeyse kimsenin yüzüne bakmadığı Negredo için Güneş'in yeni yardımcısı Guti devreye girdi.

GÜNEŞ DE KONUŞTU

Vatandaşı ile özel görüşen İspanyol çalıştırıcının, "Moralini bozma ve çalışmalarına devam et. Sadece işine odaklan" dediği öğrenildi.

Guti'nin terapileri çabuk sonuç verdi. Kampın ilk günlerinde neredeyse yüzü bile gülmeyen, CSKA maçının kadrosuna almmayan ve tribünde oturtulan Negredo, Guti ile yaptığı konuşmalardan sonra kendine geldi.

Dünkü idmanda fark görüldü. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Negredo'yla Güneş de ilgilendi ve zaman zaman ikazlarda bulundu. (Türkiye)

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