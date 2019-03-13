Guti de kayıtsız kalamadı! Ronaldo...
Guti, eski takım arkadaşı Ronaldo'nun performansı sonrası paylaşım yaptı.
Real Madrid'in efsanelerinden Guti, eski takım arkadaşı Ronaldo'nun performansı sonrası paylaşım yaptı.
Portekizli yıldızın şovu sonrası Twitter hesabından paylaşım yapan Guti, 'Acımasız' ifadelerini kullanarak Ronaldo'ya destek verdi.
Juventus, dün gece 2-0'ın rövanşında Atletico'yu 3-0 mağlup etmişti.
Guti'nin Real Madrid forması giydiği dönemden kesitler... (VİDEO)
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