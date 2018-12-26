Guti, Bülent Korkmaz ve Hakan Ünsal şov yaptı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Futbol
İsmail ER
26.12.2018 - 15:33, Son Güncelleme:

Guti, Bülent Korkmaz ve Hakan Ünsal şov yaptı

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Guti, Bülent Korkmaz ve Hakan Ünsal şov yaptı

Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Guti ve Antalyaspor Teknik Direktörü'nün futbol takımları adidas'ın Copa Mundial’den esinlenerek ürettiği yeni Copa 19+’ı, futbol dünyasından efsane isimler ile dijital dünyanın yıldızlarının bir araya geldiği bir maçta kulübede şov yaptılar.

Baklavasına oynanan maçta, efsane futbol adamı Hakan Ünsal ve medya mensuplarının yanı sıra Oğuzhan Uğur, Ali Yağcı, Alp Navruz, Berk Uçar, Turan Oğuzhan, Fırat Çetin, Şehinşah, Bedirhan Soral, Fırat Can Pırlant, İsmail Er, Yetkin Etkin ve Caner Yıldırım gibi ünlü oyuncu ve dijital dünyanın yıldızları yer aldı.

Yeni Copa 19+, futbolculara özgürlük sunuyor
Juventus’un yıldız 10 numarası Paulo Dybala ve Real Madrid’in orta sahadaki en önemli isimlerinden Toni Kroos’un tanıtım yüzleri olduğu Copa 19+, lansman maçındaki tüm isimlerden tam not aldı. Yeni Copa 19+’’ın üretim sürecinde ikonik Copa Mundial’in tasarım unsurları korunurken uygulanan inovatif geliştirmeler ile modern futbola uygun bir futbol ayakkabısı ortaya çıkarıldı. Profesyonel futbolculara, saha içinde yaptıkları her hareket için özgürlük tanıyan ve topu daha iyi şekilde hissetmelerini sağlayan Copa 19+, tasarım avantajları sayesinde yıldız futbolcuların yaratıcılıklarını da en üst seviyeye çıkarıyor.

Guti, Bülent Korkmaz ve Hakan Ünsal şov yaptı



Stadyum modasını sokaklara taşıyan görünüm
Adidas’ın futbol modasını stadyumlardan sokaklara taşıdığı “Stadium to Street” konsepti kapsamında ürettiği, Initiator Pack serisinde yer alan yeni Copa19+, halı saha ve sokak modelleri ile günlük kullanıma uygun seçenekler de sunuyor.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

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