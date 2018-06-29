Guti Beşiktaş'ta
Real Madrid'in 2 yıllık sözleşmesini reddeden Guti Hernandez, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. İspanyol yıldız Beşiktaş'ın yeni yardımcı antrenörü oldu.
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı, eski siyah beyazlı futbolcu Guti Hernandez oldu.
Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da start veren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapacak isim netleşti. Siyah beyazlı kulüp, bir dönem Beşiktaş forması giyen efsane futbolcu Guti Hernandez'i Güneş'in yardımcılığına getirdi. Guti son olarak Real Madrid U19 Takımı'nı çalıştırmıştı.
2010-2011 sezonunun başında Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer olan Guti Hernandez, bu sezonda Beşiktaş forması ile 37 maçta 11 gol ve 14 asist üreterek, siyah beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmayı başarmıştı.
BEŞİKTAŞ SLOVAKYA YOLCUSU
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, pas ve şut çalıştı.
Güneş'in yeni sezonda takımda düşünmediğini açıkladığı Alvaro Negredo, çalışmada yer almadı. İzinli Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Gary Medel ve Adriano Correia idmana katılmadı. Milli takım kamplarında bulunan Ricardo Quaresma, Domagoj Vida ve Pepe de çalışmada bulunmadı.
Beşiktaşlı oyuncular, kamp çalışmaları için yarın Slovakya'ya gidecek.
Özel uçakla saat 14.00'te bu ülkeye hareket edecek siyah-beyazlılar, burada akşam saatlerinde bir antrenman gerçekleştirecek.
Slovakya'nın Samorin bölgesinde yapılacak kamp 8 Temmuz'a kadar sürecek. İstanbul'daki çalışmalarda yer almayan Oğuzhan Özyakup, Babel, Medel, Adriano burada takıma dahil olacak. İzinli olduğu için İstanbul'daki son çalışmalarda yer alamayan Gökhan Töre de Slovakya'da çalışmalarını sürdürecek.
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