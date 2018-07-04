Guti Beşiktaş'ı açıkladı
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Guti Hernandez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah beyazlı ekipte göreve başlayacağını bildirdi.
İlk önce görev yaptığı Real Madrid'e teşekkür eden Guti, "Bir futbolcu ve antrenör büyük keyif aldım. Birkaç gün içerisinde profesyonel olarak gelişmek için evim Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak göreve başlayacağım. Gösterdikleri sevgi ve güven için Beşiktaş'a minnettarım. Ben de bunun geri dönüşümü çok çalışarak geri vereceğim. Ben ve ailem, İstanbul'daki maceramızı dört gözle bekliyoruz."41 yaşındaki Guti son olarak
Real Madrid U19 Takımı'nı çalıştırıyordu.
40 MAÇTA 12 GOL
Siyah-beyazlılara transfer olduğu 2010 sezonunda da taraftarların sevgilisi haline gelen İspanyol yıldız, Beşiktaş formasıyla çıktığı 40 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırdı.
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