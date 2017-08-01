Gustavo Gomez kimdir, kaç yaşındadır? Hangi mevkide oynuyor?

Gustavo Gomez, futbolla yakından ilgilenen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Fenerbahçe ile adının anılmasıyla birlikte birçok kişinin merakla araştırdığı isim olan Gustavo Gomez, oynadığı mevki ve geçmişi ile sorgulandı. İşte, Gustavo Gomez hakkında bazı detaylar



6 Mayıs 1993 tarihinde Paraguay'ın Missiones kentinde dünyaya gelen Gustavo Gomez, futbola 2012 yılında Paraguay takımı olan Libertad'ta başlamıştır.



Burada iki yıl forma giydikten sonra 2014 yılında Arjantin'in CA Lanus takımına 2 milyon 250 bin Euro bedelle transfer olan Gomez, 2016 yılında Milan tarafından 8 milyon 500 bin Euro bedelle takıma kazandırılmıştır.



Sağ ayağına hakim olan 1,85 boyundaki Gustavo Gomez, stoper mevkisinde görev almaktadır. Gomez, ihtiyaç halinde sağ ve sol bekte de forma giyebilmektedir.