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Haber Giriş: 14.01.2020 - 14:58,Son Güncelleme:/

Gustavo Campanharo Kayseri'ye geldi

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Gustavo Campanharo Kayseri'ye geldi

Hes kablo Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo Kayseri'ye geldi.

Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki'nin alınmasına onay verdiği 28 yaşındaki Brezilyalı Gustavo Campanharo Kayseri'ye geldi.

Prensip anlaşması yapılan futbolcunun ailesi ve 3-4 bavul eşyası ile Kayseri'ye gelmiş olması anlaşmanın büyük ölçüde yapıldığına işaret etti. Gustavo ailesini otele yerleştirdikten sonra Kayserispor tesislerine geçti.

Gustavo Campanharo kimdir?

4 Nisan 1992 doğumlu. Brezilya’nın Rio Grande de Sul kentinde doğdu. Brezilya’da Chapecoense takımında orta saha ve forvet arkası mevkilerinde oynuyor. İtalya’nın Hellas Verona ve Fiorentina takımlarında da forma giyen Gustavo bu sezon hiç oynamadı. Geçen sezon Ludogorest takımında oynayan sonrasında da Brezilya takımına transfer olan Gustavo, olumsuz bir durum olmaması halinde yarın sözleşme yapacak.

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Gustavo Campanharo Kayseriye geldi

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