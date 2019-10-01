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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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IHA
01.10.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Güreşin yeni yıldızı 1 haftada 3 madalya kazandı

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Güreşin yeni yıldızı 1 haftada 3 madalya kazandı

Büyükşehir Kağıtsporlu güreşçisi Zafer Dama, bir haftada katıldığı 3 farklı turnuvadan 3 madalya ile dönerek dikkatleri üzerine çekti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor güreş branşının başarılı isimlerinden Zafer Dama, elde ettiği başarılar ile dikkat çekmeye devam ediyor. 1 haftada elde eden mavi beyazlı güreşçi Dama, 3 madalya ile adından sıkça söz ettirdi. 1990 doğumlu Zafer Dama, bir haftada elde ettiği 3 madalya ile de bu başarısını gözler önüne serdi. Mavi beyazlı sporcu Çatalca Belediyesi yağlı güreşlerinde 1. oldu. Yine aynı hafta içinde Manisa ve Elmalı güreşlerinde de mücadele eden başarılı güreşçi bu önemli müsabakalardan bronz madalya kazandı.

“9. yaşında güreşe başladım”

9 yaşında güreşe başladığını söyleyen Zafer Dama, “10 yıldır Büyükşehir bünyesinde güreşiyorum. 10 yıl önce Türkiye Şampiyonu olduğumda Kağıtspor’un başarılarını yakından takip ediyordum. O dönemde bana Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’dan bir teklif geldi. Ben de gelen teklifi hiç düşünmeden kabul ettim ve güreş hayatımı burada devam ediyorum. Güreşe başladığımdan beri Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında 5.’lik, Türkiye Şampiyonasında 2.’lik ve 3.’lük, İslam Olimpiyatlarında 2.’lik ve Yaşar Doğu Turnuvasında 2.’lik elde ettim” dedi.

 “Hedefimiz büyük”

İleriye dönük hedeflerinin büyük olduğunu dile getiren Zafer Dama, “Büyükler Serbest Güreş Süper Lig’i başlıyor. Burada takım halinde mücadele ediyoruz. Önemli bir müsabaka süreci olacak bizim için, şampiyon olmak istiyoruz. Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonasında da derece elde ederek Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil etmek istiyorum” diye konuştu.

“Yaşam kalitenizi sporla yükseltin”

Gençlere tavsiyelerde bulunan başarılı güreşçi Dama, gençlerin sporla alakalı olmaları gerektiğini ve bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un genç sporculara yardımcı olduğunu belirtti. Gençlerin sokakta ve evde boş durmamalarını, spora ve aktivitelere yönelmelerini öneren Dama, spor kariyerinin yaşam kalitesini yükselttiğini ve eğitim hayatını da olumlu yönde etkilediğini ekledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ve hocası Tekin Soyer’in kendisi üzerimde emeklerinin çok olduğunu söyleyerek destek veren herkese teşekkür etti.

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