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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
ANKARA, (DHA)
05.08.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Güreş Milli Takımı'ndan Polonya'da 8 madalya

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Güreş Milli Takımı'ndan Polonya'da 8 madalya

Kazakistan'da eylül ayında düzenlenecek dünya şampiyonası öncesinde hazırlıklarını sürdüren Türkiye Grekoromen ve Serbest Güreş Milli Takımları, Polonya'daki Uluslararası Zilkovski-Pitlinski Güreş Turnuvası'nda toplam 8 madalya kazandı.

Milli güreşçiler, Polonya'da düzenlenen Uluslararası Zilkovski-Pitlinski Güreş Turnuvası'nda serbest stilde 3 altın, 1 bronz; grekoromen stilde ise 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

Dünkü müsabakalarda, serbest stilde 70 kiloda Haydar Yavuz, Kazak rakibini; 74 kiloda Yakıp Gör de Polonyalı rakibini yenerek altın madalya kazandı. Grekoromen stilde ise 77 kiloda Fatih Cengiz Polonyalı rakibinin maça çıkmaması üzerine hükmen galip gelerek altın madalyanın sahibi oldu.

Serbest stilde 86 kiloda Fatih Erdin ise Polonyalı rakibini 3-2 yenerek bronz madalya kazandı. Grekoromen stil 67 kiloda Hacı Karakuş ve serbest stil 86 kiloda Selim Yaşar ise rakiplerine yenilerek beşinci oldu.

Turnuvayı Türk Grekoromen Milli Takımı ikinci, Serbest Güreş Milli Takımı ise üçüncü sırada tamamladı.

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