Gürcistan'ın yükselen değeri Saburtalo, Sheriff'i elemek üzere! iddaa'da oranı...
Geçtiğimiz sezon Gürcistan'da şampiyon olarak şaşırtan Saburtalo, Avrupa kupalarında daha önce birçok kez boy gösteren Moldova temsilcisi Sheriff'i elemek üzere! Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...
SABURTALO - SHERIFF
- Sadece 4 yıldır mücadele ettiği Gürcistan Erovnuli Liga'da geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak noktalayıp şaşırtan Saburtalo, bu başarısının tesadüf olmadığını, Moldova deplasmanında Sheriff Tiraspol gibi Avrupa kupalarında daha önce birçok kez boy göstermiş bir takımı 3-0 yenerek gösterdi.
- Moldova'daki şaşalı galibiyette gol atan isimlerden biri olan sol açık Giorgi Kokhreidze ve şampiyonluğu getiren sağ açık Vagner Gonçalves, takımda öne çıkan isimler...
- 21 haftası geride kalan yeni sezonda ise 10'ar gollü Giorgi Diasamidze ve Lasha Shindagoridze, parlayan isimler oldu.
- Geçtiğimiz yıl Karabağ engeline takılan Sheriff, 2017-18'de ise Avrupa Ligi gruplarında boy göstermişti.
- 100+ Avrupa maçıyla bu sularda oldukça tecrübeli olduğu gözüken Moldova ekibi, ilk maçta Saburtalo'dan 3 yedi ama 15 haftası geride kalan Divizia Nationala'da, kalesinde sadece 4 gol görmüştü...
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