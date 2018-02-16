Güray Vural'dan Sumudica hakkında flaş açıklama!
Kayserispor'un yıldız oyuncusu Güray Vural, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.
Sivasspor maçında; iç saha performansımızı rakibe hissettiremedik, istediğimiz futbolu da ortaya koyamadık. Bu sezon ilk 5'i hedefleriyoruz. Umarım, Antalyaspor deplasmanında kazanırız. Biz takım olarak her maça tek tek bakıyoruz.
DAHA FAZLA SÜRE ALMAK İSTERİM!
Benim adıma bu sezon olumlu geçiyor. Son iki hafta ilk 11'de başladım. Fakat müsabakalarda daha fazla süre almak isterim. Fakat buna hocamız karar verecek.
SUMUDİCA SÖZLERİ...
Hocamız Sumudica sempatik ve samimi bir insan. Herkes tarafından da seviliyor. Bu da takıma olumlu yansıyor. Hem onun adına hem bizim adımıza güzel bir sezon olur.
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