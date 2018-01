Güray Vural: Her maçı kazanacak güçteyiz

Güray, sarı-kırmızılı ekibin Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde devam eden devre arası kampında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla tamamladıklarını aktaran 29 yaşındaki futbolcu, "Sezonun ilk yarısında hedeflerimizin üstünde puan topladık. Artık hedefimizi yükselttik. İlk yarıda aldığımız 30 puan bizim için çok önemli. Şu an ilk 5 içindeyiz ve büyük takımlarla aynı puandayız. İkinci yarıda çalışmalarımız aynı şekilde devam edecek. Gelen ve giden arkadaşlarımız olacaktır. İkinci yarıya daha iyi bir giriş yaparak, inşallah ligi istediğimiz yerde bitiririz." diye konuştu.



Güray Vural, istikrarın önemine değinerek, "Önemli olan bu başarıyı devam ettirebilmek. İkinci yarı, ilk yarıdan zorlu geçecek. Bu kesin. Şampiyonluğa oynayan ve düşme hattındaki takımlar maçlara daha ciddi çıkacaktır. Biz iyi bir takımız ve her maçı kazanabilecek güçteyiz." şeklinde görüş belirtti.



Sezon başında yeni kurulan bir takım olduklarını anlatan Güray, "Sezon başında hocamız değişti. Giden ve gelen futbolcular oldu. Yeni 14-15 futbolcu geldi. En büyük avantajımız, transferlerin sezon başına yetişmesiydi. Sonradan 1-2 oyuncu katıldı. Süper Lig, zorlu bir kulvar. Onların uyum sağlaması bizim için önemliydi. Sezon başında iyi bir kamp dönemi geçirdik. O da skorlara yansıdı." ifadelerini kullandı.

HEDEFİ A MİLLİ TAKIM

Güray Vural, hedefinin yeniden A Milli Takım formasını giymek olduğunu vurgulayarak, "A Milli Takım'a gitmek her zaman hedeflerim arasında. Kendi takımımda iyi olduğum sürece çağrıldığımın farkındayım. İnşallah yeniden çağrılırım." değerlendirmesinde bulundu.



Sezonun ilk yarısındaki kişisel performansını değerlendiren sarı-kırmızılı futbolcu, "Benim için ilk yarı çok kötü geçmedi. Belki çok fazla süre alamadım ama son dönemler oynadım. İki gol ve iki asist yaptım. İkinci yarı daha iyi olmak için elimden geleni yapacağım. Takıma daha çok katkı sağlamak istiyorum." diye konuştu.



Güray, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile olan ilişkileriyle ilgili şunları kaydetti:

"Hocamızın karakteri çok iyi. Bütün oyuncularla bireysel olarak konuşuyor. Herkesle şakalaşıyor. Aynı zamanda disiplinli biri.Bu disiplini bizlere yansıtıyor. Takımdaki herkes onu çok seviyor. Bu da puanlara yansıyor. Hocamız ile güzel bir birlikteliğimiz var. Önemli olan bunu devam ettirebilmek. İnşallah bunu yapabiliriz."