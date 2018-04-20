Günün Popüler Bahisler'i belli oldu! Zirvede beklendiği gibi...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Futbol
20.04.2018 - 17:04, Son Güncelleme:

Günün Popüler Bahisler'i belli oldu! Zirvede beklendiği gibi...

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Günün Popüler Bahisler'i belli oldu! Zirvede beklendiği gibi...

En popüler deplasman tercihi hangisi? Hangi maça 2.5 ÜST oynanmış? Hangi takımlara güvenmeliyiz? Detaylara göz atalım...

Dortmund-Leverkusen

- Rode, Kagawa, Schürrle derken, Dortmund cephesinde Batshuayi de sakatlandı.

- Leverkusen'de Lars Bender sarı kart cezalısı.

- Dortmund'un sahasında oynanan son 8 karşılaşmada beraberlik çıkmadı. (5 Dortmund - 3 Leverkusen)

En Çok Oynanan Bahis
  • 118Dortmund - Leverkusen
    3
    2,5Üst
    1,40
    10015kez oynandı
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Guingamp-Monaco

- Guingamp'ta Moustapha Diallo sarı kart cezalısı.

- Monaco'da Kamil Glik ve Djibril Sidibe sakat.

- Benoit Millot bu sezon 4 kere Guingamp maçında düdük çaldı, tüm karşılaşmaları rakipler kazandı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 120Guingamp - Monaco
    3
    MS2
    1,65
    9275kez oynandı
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Barcelona-Sevilla

- Copa Del Rey finalinde Barcelona ile Sevilla, kozlarını Wanda Metropolitano'da paylaşacak.

- Sevilla'da Corchia ve Kjaer'in durumları maç saati netleşecek.

- 2016'nın finalinde de karşı karşıya gelmişler, 0-0'ın uzatmasında 2-0 kazanan Barcelona kupaya uzanmıştı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 123Barcelona - Sevilla
    3
    MS1
    1,25
    11321kez oynandı
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Zirvede ise, beklendiği gibi "Galatasaray galibiyeti" yer alıyor.

- Galatasaray'da Maicon cezalı, Tolga Ciğerci deplasmana götürülmedi.

- Süper Lig'de oynadıkları 3 maçın tamamını Galatasaray kazandı.

- Başakşehir dün kazanınca, bugün Galatasaray galibiyeti iyice ön plana çıktı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 116Alanyaspor - Galatasaray
    3
    MS2
    1,45
    33683kez oynandı
Hemen Oyna
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İddaa Tahminleri - 21 Nisan 2018Nesine TV yorumcusu Berkuk Ünyay, 21 Nisan Cumartesi İddaa programından güvendiği 4 maçı sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
daha fazla video için

 

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