Günün Popüler Bahisler'i belli oldu! Zirvede beklendiği gibi...
En popüler deplasman tercihi hangisi? Hangi maça 2.5 ÜST oynanmış? Hangi takımlara güvenmeliyiz? Detaylara göz atalım...
Dortmund-Leverkusen
- Rode, Kagawa, Schürrle derken, Dortmund cephesinde Batshuayi de sakatlandı.
- Leverkusen'de Lars Bender sarı kart cezalısı.
- Dortmund'un sahasında oynanan son 8 karşılaşmada beraberlik çıkmadı. (5 Dortmund - 3 Leverkusen)
Guingamp-Monaco
- Guingamp'ta Moustapha Diallo sarı kart cezalısı.
- Monaco'da Kamil Glik ve Djibril Sidibe sakat.
- Benoit Millot bu sezon 4 kere Guingamp maçında düdük çaldı, tüm karşılaşmaları rakipler kazandı.
Barcelona-Sevilla
- Copa Del Rey finalinde Barcelona ile Sevilla, kozlarını Wanda Metropolitano'da paylaşacak.
- Sevilla'da Corchia ve Kjaer'in durumları maç saati netleşecek.
- 2016'nın finalinde de karşı karşıya gelmişler, 0-0'ın uzatmasında 2-0 kazanan Barcelona kupaya uzanmıştı.
Zirvede ise, beklendiği gibi "Galatasaray galibiyeti" yer alıyor.
- Galatasaray'da Maicon cezalı, Tolga Ciğerci deplasmana götürülmedi.
- Süper Lig'de oynadıkları 3 maçın tamamını Galatasaray kazandı.
- Başakşehir dün kazanınca, bugün Galatasaray galibiyeti iyice ön plana çıktı.
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