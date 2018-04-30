Günün öne çıkan iddaa tahminleri
Nesine.com yorumcusu Kerim Can Özdal, sizler için günün öne çıkan iddaa maçlarını paylaştı.
Nürnberg-Braunschweig
- Nürnberg cephesinde kaleci Fabian Bredlow ve stoper Ewerton Jose şüpheli.
- Braunschweig ise Joseph Baffo ve Salim Khelifi'yi deplasmana götürmedi.
- Aralarındaki son 6 resmi maçta karşılıklı goller izledik.
- Karşılaşma CANLI YAYINLA Nesine.com'da olacak.
Bursaspor-Konyaspor
- Bursaspor'da Joshua John sakat, Konyaspor'da Deni Milosevic ve Wilfred Moke cezalı.
- Konyaspor son 6 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. (4 galibiyet)
- Bursaspor ise evindeki son 5 maçın sadece 1'ini kaybetti.
Betis-Malaga
- Betis'te Marc Bartra cezalı, Andres Guardado'nun durumu maç saati netleşecek.
- Malaga'da Manuel Iturra cezalı, Recio ve Gonzalo Castro sakat.
- Malaga'nın ligden düşmesi kesinleşti, Betis son 6 lig maçında gol yemedi. (5 galibiyet)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle