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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.04.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

Günün ilk derbisinde olay çıktı!

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Günün ilk derbisinde olay çıktı!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 21 Yaş Altı Futbol Ligi maçı golsüz berabere bitti. Fenerbahçe ve Galatasaray genç takımları arasında oynanan mücadelede oyuncular birbirine girdi.

Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan 28. hafta maçında iki takım da gol atamazken, karşılaşmanın sonunda gergin anlar yaşandı.
Maçın son bölümünde ise iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. 90 6. dakikada Fenerbahçe'nin attığı gol, ofsayt gerçekçesiyle geçerli olmadı. Bu pozisyondan sonra iki takımın bazı futbolcuları taç çizgisinin kenarında itişti. Çıkan kavgayı arayı giren teknik heyet ve diğer futbolcular yatıştırdı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de sahaya inerek olayların büyümesini engelledi.

Çıkan itişmenin ardından maçın hakemi Mete Aylıoğlu, Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Burak Yılmaz'a kırmızı kart gösterdi.

Bu beraberlikle Fenerbahçe puanını 55'e yükseltti ve 4. sırada kaldı. Galatasaray ise puanı 63'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Maç basına kapalı gerçekleşti

21 Yaş Altı Ligi'ndeki derbi maç basın mensuplarına kapalı gerçekleşti.
Sarı-lacivertli kulübün kararıyla, genç futbolcuların derbisine hiçbir basın mensubu alınmadı.

Günün ilk derbisinde olay çıktı

Yazarımız Uğur Meleke, derbi öncesi değerlendirmelerde bulundu...

Diagne hem kahraman hem anti-kahraman olabilirFutbol yorumcusu Uğur Meleke Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
daha fazla video için
28
Karar verildi İlk 11de...
Karar verildi! İlk 11'de...

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Günün ilk derbisinde olay çıktı




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