Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iki kulübün U21 takımları kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iki kulübün U21 takımları karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe 28. dakikada Samed Karakoç'la 1-0 öne geçti. 36. dakikada sarı-kırmızılı takımdan Barış Zeren skoru 1-1 yaptı ve ilk yarı 1-1'lik skorla sona erdi.
48. dakikada Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Milan Rapaic'in oğlu Boris Rapaic, Kanarya'yı tekrar üstünlüğe taşıdı: 2-1. Karşılaşma bu skorla ererken, günün ilk derbisinden galip ayrılan taraf Fenerbahçe oldu.
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