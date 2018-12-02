Günün ilk derbisinde iki olay pozisyon! Galatasaray - Beşiktaş...
U-17 Elit Ligi'nde Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelede hakemin kararları sosyal medyada tartışmaya sebep oldu.
Galatasaray - Beşiktaş U17 maçında sarı-kırmızılı takımının iki atağında yaşanan pozisyonlar olay yarattı.
Mücadelenin 60. dakikasında sol kanattan ceza sahasın içerisine kateden Galatasaraylı oyuncu,
Beşiktaşlı bir oyuncu tarafından düşürüldü.
Diğer taraftan 75. dakikada Beşiktaşlı kalecinin Galatasaraylı oyuncuya müdahalesi de çok tartışıldı.
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