Günün iddaa kuponuyla kazancını 5'e katla!
Nesine.com yorumcusu Kerim Can Özdal, günün öne çıkan maçlarını sizler için yorumladı, iddaa kuponunu paylaştı.
Göztepe - Yeni Malatyaspor
- Göztepe'de Kadu, Yeni Malatyaspor'da ise Emanuel Dening sakat.
- Göztepe ligdeki son 3 maçını kaybetmedi. (2 galibiyet)
- Yeni Malatyaspor ise son 7 maçının sadece 1'ini kazanabildi. (4 mağlubiyet)
Leganes - Levante
- Leganes'te Gabriel Appelt cezalı, Szymanowski sakat.
- Levante'de ise Raul Fernandez, Tono Garcia ve Cheick Doukoure yok.
- İki takım da 40 puanda ve ligde kalmayı garantiledi.
Pacos Ferreira - Rio Ave
- Pacos Ferreira'da Ruben Micael, Rio Ave'de ise Chico Geraldes ve Marcao Teixeira cezalı.
- Düşme hattında bulunan Pacos Ferreira, Capital do Movel'de oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybetmedi.
- Rio Ave ise deplasmandaki son 7 maçını kaybetti!
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