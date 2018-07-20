Günün iddaa bankosu Romanya'dan!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
20.07.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

Günün iddaa bankosu Romanya'dan!

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Günün iddaa bankosu Romanya'dan!

Geçtiğimiz sezonu Steaua'nun önünde, zirvede bitiren CFR Cluj, taraftarı önünde sezonu açıyor. Botosani maçı öncesi son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

CFR Cluj

- Sezona, bir dönem Galatasaray forması da giyen, geçen sezon 10 gole katkı veren Emmanuel Culio'nun attığı golle gelen Süper Kupa zaferiyle başlayan CFR Cluj, geçen sezon elde edilen şampiyonluk sonrası kaldığı yerden devam ediyor gibi.

- Son 3 sezonu boş geçen Steaua, büyük yatırımları yapmayı durduğunu açıkladı. Dinamo ise zaten, senelerdir maddi sıkıntılar içerisinde. Hagi'nin önderliğindeki Viitorul da çok para harcamıyor, gençlere yöneliyor.

- TFF 1. Lig'de geçtiğimiz yıl 12 gol atan Robert Ndip Tambe'yi transfer ettiler, lige fazla gelecektir.

En Çok Oynanan Bahis
  • 167Cfr Cluj - Botosani
    4
    MS1
    1,35
    3605kez oynandı
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Botosani

- Zayıf Botosani, iyi de bir hazırlık dönemi geçirmedi.

- Son 3 maçta Olympiakos, Dinamo Kiev ve Pribram'la karşılıp, gol atamadan kaybettiler.

- PSG ürünü Hervin Ongenda'yla dün sözleşme imzaladılar, maçta oynayıp oynamayacağı belirsiz.

Günün iddaa bankosu Romanya'dan!

Kadro kalitesi ve ortaya koyduğu futbol Botosani'den çok üstün olan son şampiyon, sezona galibiyetle başlar.

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