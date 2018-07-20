Günün iddaa bankosu Romanya'dan!
Geçtiğimiz sezonu Steaua'nun önünde, zirvede bitiren CFR Cluj, taraftarı önünde sezonu açıyor. Botosani maçı öncesi son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
CFR Cluj
- Sezona, bir dönem Galatasaray forması da giyen, geçen sezon 10 gole katkı veren Emmanuel Culio'nun attığı golle gelen Süper Kupa zaferiyle başlayan CFR Cluj, geçen sezon elde edilen şampiyonluk sonrası kaldığı yerden devam ediyor gibi.
- Son 3 sezonu boş geçen Steaua, büyük yatırımları yapmayı durduğunu açıkladı. Dinamo ise zaten, senelerdir maddi sıkıntılar içerisinde. Hagi'nin önderliğindeki Viitorul da çok para harcamıyor, gençlere yöneliyor.
- TFF 1. Lig'de geçtiğimiz yıl 12 gol atan Robert Ndip Tambe'yi transfer ettiler, lige fazla gelecektir.
Botosani
- Zayıf Botosani, iyi de bir hazırlık dönemi geçirmedi.
- Son 3 maçta Olympiakos, Dinamo Kiev ve Pribram'la karşılıp, gol atamadan kaybettiler.
- PSG ürünü Hervin Ongenda'yla dün sözleşme imzaladılar, maçta oynayıp oynamayacağı belirsiz.
Günün iddaa bankosu Romanya'dan!
Kadro kalitesi ve ortaya koyduğu futbol Botosani'den çok üstün olan son şampiyon, sezona galibiyetle başlar.
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