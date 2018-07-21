Günün iddaa bankosu İsveç Allsvenskan'dan!
Dünya Kupası bitti, majör ligler tatilden henüz dönmedi, iddaa'da banko maç mı arıyorsun? Aradığın maç İsveç Allsvenskan'da, işte detaylar...
Östersunds FK
- Sağ açık Hosam Aiesh dışında takımda eksik yok.
- Önce Hammarby deplasmanında kazandılar, ardından Malmö'den 1 puan çaldılar.
- Lig araya girmeden önce, Mayıs ayında oynadıkları son 2 iç saha maçını kazanmışlardı.
Trelleborgs FF
- Bir alt lig, Superettan'dan yükselen Trelleborgs için Allsvenskan keyifli geçmiyor.
- Defansın bel kemiği Lasse Nielsen de sarı kart cezalısı, bugün forma giyemeyecek. Kalmar maçını da aynı sebepten kaçırmış, 1-0 kaybetmişlerdi.
- Aradan iyi dönmediler, 2 maçta kalelerinde 6 gol görüp sadece 1 puan toplayabildiler.
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