Günün iddaa bankosu Beyaz Rusya'dan!
Cuma günü iddaa'da hangi maça oynamalı? Banko maç var mı? İmdada Beyaz Rusya Ligi yetişti, işte o maç!
Slutsk
- Slutsk son 5 haftada 4 galibiyet alıp, sadece zirve adaylarından Dinamo Minsk’e yenildi.
- Bu 4 galibiyette dikkat çeken ise kalelerini gole kapatmalarıydı.
- Bu sezon iç sahada oynadıkları 6 maçta sadece 3 gol yediler.
Gomel
- Sezon içinde Vyacheslav Gerashchenko’yu kovup yerine Alexei Merkulov’u göreve getirmişlerdi, değişen bir şey olmadı ve düşme hattından kurtulamadılar.
- Takımda lider oyuncu eksikliği var. Taraftar da takıma desteğini çekti. Yana ve geriye pas yapan futbolu protesto ediyorlar.
- Son 5 haftada 4 yenilgi aldılar, 4 yenilginin ortak noktası "gol atamamak"!
- Bu sezon deplasmanda oynadıkları 7 maçın 5'ini kaybettiler.
Günün iddaa bankosu Beyaz Rusya'dan Slutsk! Oynamak için buraya tıklayın!
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