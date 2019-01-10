Günün Fırsatı, Euroleague'de! Nesine.com yazarlarından banko tahmin...

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Nesine.com'un basketbol yazarları, TEK MAÇ olarak iddaa bülteninde yer alan 'Real Madrid - Olympiakos' karşılaşmasını sizler için değerlendirdi...
Orkun Hınçer'den 'Real Madrid - Olympiakos' iddaa analizi
EuroLeague'de oynadığı son 2 maçı kazanan ve 2. sırada yer alan Real Madrid, 5. sırada bulunan Olympiakos'u konuk ediyor. Salı akşamı Yunanistan'da oynanan maçta, Baskonia'yı uzatma bölümünde mağlup eden Olympiakos, son 2 EuroLeague maçını evinde oynadı ve kazandı. Real Madrid bu sezon evindeki tek yenilgisini CSKA Moskova'dan aldı. İki takım arasında Pire'de oynanan ilk maçı Olympiakos 88-83'lük skorla kazanmıştı. Olympiakos son dönemde Real Madrid'e karşı başarılı sonuçlar alıyor. Handikapın bu seviye için fazla olduğunu düşünüyorum. Tercihim handikap avantajıyla konuk takımdan yana olacak.
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