"Günün Fırsatı" Euroleague'de! iddaa'da oynanması gereken...
Nesine.com'un basketbol iddaa yazarları, 'Günün Fırsatı' olarak bültende yer alan 'Olympiakos-Barcelona' karşılaşmasını sizler için değerlendirdi...
Orkun Hınçer'den 'Olympiakos - Barcelona' iddaa analizi
Geçen hafta İstanbul'da temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya farklı mağlup olan 5. sıradaki Olympiakos, 6. sırada yer alan Barcelona'yı konuk edecek.
Olympiakos da EuroLeague'de, son dönemde evinde aldığı galibiyetlerle dikkat çekti. Son olarak Fenerbahçe'ye mağlup olan Olympiakos, evinde oynadığı son 7 maçı kazanmış durumda. Barcelona geçen hafta İspanya'da CSKA Moskova'ya farklı yenildi. 3. çeyrekte farkı bir ara açan Barcelona, son çeyrekte CSKA hücumlarını durduramayınca, art arda 2. yenilgisini almış oldu.
İki takım arasında Barcelona'da oynanan ilk maçı 69-60'lık skorla Olympiakos kazanmıştı. Yunanistan'da yine kazanmalarını bekliyorum.
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