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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
31.01.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

"Günün Fırsatı" Euroleague'de! iddaa'da oynanması gereken...

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"Günün Fırsatı" Euroleague'de! iddaa'da oynanması gereken...

Nesine.com'un basketbol iddaa yazarları, 'Günün Fırsatı' olarak bültende yer alan 'Olympiakos-Barcelona' karşılaşmasını sizler için değerlendirdi...

Orkun Hınçer'den 'Olympiakos - Barcelona' iddaa analizi

Geçen hafta İstanbul'da temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya farklı mağlup olan 5. sıradaki Olympiakos, 6. sırada yer alan Barcelona'yı konuk edecek.

Olympiakos da EuroLeague'de, son dönemde evinde aldığı galibiyetlerle dikkat çekti. Son olarak Fenerbahçe'ye mağlup olan Olympiakos, evinde oynadığı son 7 maçı kazanmış durumda. Barcelona geçen hafta İspanya'da CSKA Moskova'ya farklı yenildi. 3. çeyrekte farkı bir ara açan Barcelona, son çeyrekte CSKA hücumlarını durduramayınca, art arda 2. yenilgisini almış oldu.

İki takım arasında Barcelona'da oynanan ilk maçı 69-60'lık skorla Olympiakos kazanmıştı. Yunanistan'da yine kazanmalarını bekliyorum.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 840Olympiakos -(2,5h) Barcelona
    1
    İY1
    1,70
    10207kez oynandı
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Hızlı Hücum - 31 Ocak 2019 Euroleague TahminleriNesine TV editörleri Ümit Avcı, Gökhan German ve Gökhan Türe, günün Euroleague karşılaşmalarını Hızlı Hücum'da sizler için değerlendirdi!
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